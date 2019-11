A semana vai começar com sol, na segunda-feira, mas não se deixe enganar: será sol de pouca dura e a chuva vai voltar.

As previsões meteorológicas do Instituto do Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que a segunda-feira será de sol, sobretudo no Norte do país e na Grande Lisboa.

Mas as abertas serão de pouca dura. Na terça-feira o tempo volta a fechar-se e é esperada chuva para todo o continente.

O cenário cinzento e com chuva deverá manter-se no resto da semana.

Na quinta e na sexta-feira haverá ainda uma intensificação do vento e da agitação marítima, que darão tréguas depois no sábado e no domingo.