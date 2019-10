A semana arranca com um dia muito cinzento: o céu estará muito nublado e haverá chuva em praticamente todo o continente.

Segundo as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva será mais intensa nas regiões do Norte e do Centro.

O IPMA prevê ainda descida da temperatura máxima, em especial no interior Centro e Sul.

As máximas vão chegar aos 20 graus em Lisboa e no Porto e aos 22 em Faro.