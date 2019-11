Esta semana arranca com um céu muito nublado, chuva em todo o território nacional, mas com maior intensidade no Norte e Centro.

Segundo as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento vai soprar fraco e a temperatura vai subir, especialmente, a mínima.

As máximas vão variar entre os 12 e os 20 graus e as mínimas entre os 8 e os 15 graus.

São esperados 17 graus de máxima no Porto, Coimbra e Castelo Branco, 19 em Santarém e Lisboa e Faro não deve ultrapassar os 20 graus.