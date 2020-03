Sete distritos do continente estão entre esta quinta-feira e sábado sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo a partir das 15:00 desta quinta-feira e até às 00:00 de sábado por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta quinta-feira nas regiões do Norte e Centro períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até ao início da manhã.

Estão também previstos períodos de chuva, por vezes forte no Minho e Douro Litoral, passando a aguaceiros a partir do início da manhã, que poderão ser de neve acima de 1200/1400 metros de altitude.

A previsão aponta ainda para vento moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte no litoral, com rajadas até 65 quilómetros por hora (km/h), e sendo moderado a forte nas terras altas, com rajadas até 90 km/h e pequena descida de temperatura.

Na região sul prevê-se céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do início da tarde, períodos de chuva durante a manhã e vento fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se de noroeste a partir da manhã, temporariamente forte no litoral oeste e terras altas, com rajadas até 60 km/h.

O IPMA prevê ainda neblina ou nevoeiro temporário e pequena descida de temperatura.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 4 graus Celsius (na Guarda) e os 14 (em Lisboa) e as máximas entre os 10 (na Guarda) e os 20 graus (em Faro).