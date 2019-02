As temperaturas vão melhorar e, a partir desta sexta feira, sobem mesmo acima dos 20 graus.

Os dias vão, assim, ficar mais quentes e as temperatura máximas devem atingir os 24 graus.

No entanto, as noites vão manter-se bastante frias, com as mínimas a chegarem aos 10 graus, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

São temperaturas convidativas para aproveitar o sol, mas o IPMA alerta para a agitação marítima, além de, nesta altura do ano, não existir vigilância nas praias.

A partir de segunda-feira, as temperaturas voltam a descer para os 20 graus, ou até menos.