A chuva parece que veio para ficar, pelo menos, até ao fim de semana. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira períodos de chuva, por vezes forte e persistente no Norte e Centro e ainda vento forte nas terras altas.

De acordo com o IPMA, esta quinta-feira vai ter céu muito nublado, com abertas na região Norte a partir da tarde, apresentando-se pouco nublado no Baixo Alentejo e Algarve até ao início da manhã.

Haverá ainda períodos de chuva, que será persistente e por vezes forte nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, em especial no litoral e até meio da manhã, passando a regime de aguaceiros pouco frequentes na região Norte a partir da tarde, havendo ainda possibilidade de ocorrência de trovoada, no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã.

Quanto ao vento, será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando por vezes forte (até 40 km/h) no litoral a norte do Cabo Carvoeiro até ao início da manhã, e moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas até meio da manhã, por vezes com rajadas até 70 km/h no Norte e Centro.