O céu vai estar nublado e são esperados períodos de chuva em quase todo o continente esta terça-feira. De acordo com as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) só as regiões do Baixo Alentejo e do Algarve devem escapar à chuva.

O vento vai soprar forte nas terras altas, com rajadas que podem chegar aos 90 quilómetros por hora, em especial até meio da tarde.

Nas regiões Norte e Centro é esperada uma qequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas máximas vão rondar os 14 graus no Porto, 15 em Coimbra, 16 em Santarém e os 17 em Lisboa. Faro vai chegar aos 20 graus.

Nos Açores, também estão previstos aguaceiros para todo o arquipélago, sendo que Ponta Delgada pode chegar aos 18 graus de máxima. Cenário diferente é esperado para a Madeira, com o céu pouco nublado e uma temperatura máxima que poderá chegar ao 22 graus no Funchal.