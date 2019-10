Esta terça-feira será um dia cinzento, com o céu muito nublado em todo o continente.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) haverá também períodos de chuva ou aguaceiros, em especial no Minho e Douro Litoral.

As previsões do IPMA apontam ainda para uma pequena subida da temperatura.

As máximas vão chegar aos 20 graus no Porto, 21 em Lisboa e 22 em Faro.