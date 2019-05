Este fim de semana pode contar com temperaturas elevadas, uma espécie de Verão antecipado

Já esta sexta-feira, os termómetros podem chegar aos 30 graus em Setúbal e Santarém.

As temperaturas em Lisboa e na região do Alentejo deverão atingir os 29 graus. No Porto estará mais fresco, a máxima fica-se pelos 24 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê muito sol e vento em geral fraco.

A previsão aponta para um cenário idêntico no sábado.

As nuvens só vão aparecer no domingo, dia para o qual está prevista uma pequena descida da temperatura.

Na próxima semana o calor vai abrandar e poderá mesmo chover.