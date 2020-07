As touradas regressam esta quinta-feira ao Campo Pequeno, em Lisboa.

Depois de a atividade do setor ter sido suspensa devido à pandemia de Covid-19, no início do mês a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) autorizou a retoma da temporada taurina, mas com novas regras, entre as quais a lotação de 50% das praças.

No Campo Pequeno, estão já agendadas seis corridas, uma delas mista, com a presença de matadores.

A temporada é retomada já esta quinta-feira, com os cavaleiros Luis Rouxinol, Marcos Bastinhas e Duarte Pinto.

Seguem-se novas corridas a 6 e 27 de agosto, a 3 e 10 de setembro e a 1 de outubro.

As corridas iniciam às 21:45, sem intervalo.

Recorde-se que, a 10 de julho, o Parlamento chumbou, com os votos contra de PSD, PCP, CDS-PP, Chega e da maioria dos deputados do PS, cinco projetos de lei que pediam o fim de qualquer financiamento público, direto ou indireto, a espectáculos e atividades tauromáquicas.