O Ministério Público acusou um homem de Fafe por tentativa de homicídio, na sequência de agressões com uma enxada à cunhada e ao marido desta, no contexto de uma disputa sobre utilização da água de uma poça.

De acordo com uma informação divulgada esta segunda-feira pela Procuradoria Regional do Porto, as agressões consumaram-se em 14 de agosto de 2019, pelas 21:00, em Fafe, no distrito de Braga, e o arguido está acusado também por um crime de ofensa à integridade física simples.

No contexto de uma disputa que mantinha com uns cunhados a propósito da utilização da água de uma poça”, o arguido “desferiu com o cabo de uma enxada pancadas no corpo da cunhada e três pancadas na cabeça do marido desta”, relata a Procuradoria, citando a acusação.

O arguido aguarda o desenvolvimento do processo em prisão domiciliária.