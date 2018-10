Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro (PSD/CDS-PP/PPM), foi filmado a fazer um apelo à "participação nas festas académicas para dar uma grande esfrega nas caloiras”.

O apelo surge no âmbito da festa académica de receção aos caloiros da Universidade de Aveiro. “Integra-te 2018” contou com a presença de Deejay Telio, um dos autores da música “Esfrega, esfrega”.

O vídeo do autarca partilhado nas redes sociais tem sido alvo de duras críticas nas redes sociais e da oposição.

O Bloco de Esquerda, através da sua página no Facebook, condenou duramente as “afirmações de teor sexista” de Ribau Esteves e exige ainda um pedido público de desculpas.

O Presidente da Câmara assumiu-se como porta-estandarte de uma cultura machista, misógina e atávica" , lê-se no comunicado do partido.

As declarações de Ribau Esteves são indefensáveis e colocam estes valores essenciais em causa. As declarações são o reflexo de uma cultura tóxica que coloca as mulheres em risco", condenam os bloquistas.