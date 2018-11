Um sismo de 3,4 na escala de Richter foi registado cerca das 20 horas deste sábado na zona Norte do país, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera no seu site.

O epicentro do terramoto foi registado em Melgaço, às 19.55 horas, a uma profundidade de 24 quilómetros.

Já o Instituto Geográfico Nacional de Espanha, onde o sismo também foi sentido, fala numa magnitude de 3,8.

O terramoto foi sentido nos distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo.

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) nas regiões de Melgaço, Braga e Viana do Castelo", lê-se no comunicado emitido pelo IPMA.

Nas redes sociais, as populações que se aperceberam do abalo deram conta de como foram surpreendidas e algumas quiseram confirmar se outras também notaram.