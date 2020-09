(Notícia atualizada às 16h09 com mais informações)

Pelo menos uma pessoa ficou ferida este sábado num incêndio que deflagrou numa zona de mato na Calçada do Teixeira, no Beato, em Lisboa, segundo informações do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

Trata-se de um homem na casa dos 80 anos, que foi assistido no local, por inalação de fumo. De acordo com os responsáveis, não há casas em perigo.

No local estão seis viaturas do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, duas dos bombeiros do Beato e duas dos Bombeiros Voluntários de Lisboa.

O alerta foi dado às 14 horas.