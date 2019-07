Um homem de 25 anos foi detido em flagrante por tentativa de homicídio do tio, de 29 anos, no Monte da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, informou esta segunda-feira a GNR.

Segundo comunicado daquela força policial, os militares deslocaram-se à residência da vítima depois do alerta de um familiar, tendo constatado que o sobrinho agrediu o tio “com recurso a uma tesoura, desferindo-lhe um golpe no pescoço, enquanto proferia ameaças de morte”.

A GNR adiantou também que os homens, que viviam juntos, foram ambos transportados para o hospital, uma vez que o “agressor também apresentava ferimentos”, sendo sujeito a uma intervenção cirúrgica, ficando em internamento até 5 de julho, sob detenção.

Após a alta, o detido foi presente ao Tribunal Judicial de Almada, que aplicou a medida de coação de prisão preventiva, encontrando-se agora no Estabelecimento Prisional de Setúbal.