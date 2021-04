Cerca de 150 mil professores e outros funcionários escolares vão ser alvo de testes à covid-19 entre segunda e sexta-feira, anunciou o Ministério da Educação, neste sábado.

O processo de testagem em estabelecimentos de educação e ensino do setor público e do setor privado prossegue a partir de segunda-feira, coincidindo com o início do 3.º período letivo e com a retoma das atividades presenciais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Cerca de 150 mil trabalhadores docentes e não docentes vão ser testados entre os dias 5 e 9 de abril”, lê-se em comunicado.