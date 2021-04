Portugal atingiu na terça-feita um recorde de mais de 94 mil testes num dia, alcançando esta quinta-feira cerca de dez milhões de diagnósticos feitos ao SARS-CoV-2, revelou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, em Leiria.

Há dois dias tivemos um recorde de testes à covid-19: mais de 94 mil testes. Relembro que, no início de março de 2020, tínhamos pouco mais de dois mil testes. Atingimos dez milhões de testes hoje, em números redondos, e fazemos mais de 970 mil testes por milhão de habitantes” disse António Sales, após a inauguração das ampliações das unidades de ambulatório de Gastrenterologia e da Pneumologia do Hospital de Santo André, unidade do Centro Hospitalar de Leiria.