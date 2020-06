O Infarmed suspendeu a comercialização de um teste rápido de anticorpos ao novo coronavírus, depois de se terem "verificado dois resultados falsos negativos" em Portugal, anunciou, em comunicado, a autoridade nacional do medicamento.

Trata-se do lote B251C031220 do "Tell Me Fast Rapid Diagnostic Test Coronavirus (COVID-19) IgG/IgM Antibody Test (S/P/WB)", da Biocant Diagnostics Inc, que está a efetuar a sua "recolha voluntária".

O fabricante justifica estes incidentes com o facto de este lote fazer parte da produção inicial do teste e, por isso, não incluir as melhorias entretanto introduzidas para aumentar a sua sensibilidade e especificidade para a deteção de baixos níveis de anticorpos IgG", indica o Infarmed.

A autoridade nacional do medicamento lembra, ainda, que os testes de diagnóstico laboratorial para o SARS-CoV-2, incluindo os testes rápidos, "só podem ser realizados por laboratórios hospitalares ou outros com biossegurança de nível 2, e em unidades prestadoras de cuidados de saúde".

Relativamente aos testes rápidos de anticorpos, o Infarmed sublinha, também, que as informações sobre o seu desempenho clínico "são ainda limitadas".