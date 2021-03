António Fernandes foi um dos muitos portugueses que sentiram o sismo desta manhã. À TVI24, o Técnico de Análises Clínicas de um hospital de Sintra contou o que lhe passou pela cabeça.

Estava sozinho no serviço e senti o chão a tremer durante vários segundos. Fiquei a pensar o que teria sido, mas pensei que estivesse relacionado com as obras que estão a fazer no hospital. Só depois é que me apercebi que tinha sido um sismo. Sentiu-se muito", contou.