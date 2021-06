Mais de 4.300 utentes já reportaram os resultados de autotestes à covid-19 na plataforma eletrónica criada há um mês para o efeito e mais de 2.400 ao SNS24, segundo dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Até segunda-feira, foram reportados 4.365 resultados de autotestes na plataforma eletrónica para reporte de resultados, que entrou em funcionamento no dia 20 de maio, no âmbito do regime excecional e temporário para a realização em autoteste de testes rápidos de antigénio por não profissionais.

Os dados avançados à agência Lusa referem também que Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808 24 24 24) registou, desde o dia 5 de abril, 2.425 contactos de utentes assintomáticos que comunicaram resultado de autoteste positivo ou inconclusivo.

Para os SPMS, o autoreporte tem sido "uma mais-valia" no combate à pandemia, defendendo ser "fundamental a sua integração, cada vez maior, com as várias ferramentas do SNS”.

Exemplificam com o reporte de sintomas na plataforma “Autoreport & Trace COVID-19”, desenvolvida pela Direção-Geral da Saúde e pelos SPMS, que já recebeu registos de mais de 1,3 milhões de utentes.

Tem tido um contributo inestimável no controlo epidemiológico”, sublinham.

Os autotestes à covid-19 passaram a integrar a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, sendo a notificação dos seus resultados importante para monitorizar a atividade nacional de testagem, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Até à criação da plataforma, desenvolvida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em articulação com a DGS, INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde e INSA, o reporte pelos cidadãos de resultados positivos ou inconclusivos apenas era possível através do SNS24.

Desde que foi permitida a venda de autotestes nas farmácias e nas parafarmácias, os distribuidores farmacêuticos já distribuíram mais de 500 mil autotestes.