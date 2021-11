A Madeira vai entrar em situação de contingência a partir de sábado, dia 20, para conter a pandemia de covid-19, anunciou, nesta quinta-feira, o presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque.

"Neste momento, foi decretada a situação de contingência", disse Miguel Albuquerque, em conferência de imprensa, considerando que são precisas novas medidas dado o aumento de casos de covid-19 em vários países da Europa, incluindo Portugal e em particular na região da Madeira.

O chefe do Governo regional indicou nove medidas concretas:

1. O uso da máscara passa a ser obrigatório em ambientes fechados ou abertos, assim como o distanciamento de 1,5 metros entre cidadãos. O Governo da Madeira aconselha que se mantenha ainda a medida básica individual de higienização das mãos;

2. Recomendação da vacinação a todos os cidadãos com mais de 12 anos (inclusive);

3. Testagem massiva da população, com teste antigénio feito semanalmente, de forma gratuita. Esta medida realizava-se até ao momento de 15 em 15 dias;

5. Obrigatoriedade de mostrar o comprovativo de testagem e de vacinação para acesso a qualquer evento desportivo ou cultural, restaurantes, desporto, hotéis, cabeleireiros, bares, discotecas, cinemas, atividades noturnas, jogos;

6. Obrigatoriedade de testes semanais a funcionários e utentes de residências para idosos e restrições nas visitas aos mesmos. Isto implicará que só será possível uma visita por residente, sendo obrigatório estar vacinado e fazendo-se acompanhar pelo teste;

7. É recomendado aos clientes dos supermercados ou de grandes superfícies que estejam vacinados ou testados com o teste rápido semanal;

8. Aeroportos ou portos: é recomendado o teste antigénio aos vacinados ou recuperados da doença. Os residentes que não estejam vacinados, serão orientados para sê-lo. Miguel Albuquerque reforçou que as pessoas "são livres de levar a vacina ou não, mas serão orientadas para tal. Senão quiserem, têm o teste antigénio mas não podem participar nos eventos onde são precisos ambos", lembrou;

9. As crianças com menos de dois anos também devem ser testadas.

Após explicar as medidas gerais, Miguel Albuquerque avançou ainda que espera que a "população viva a quadra natalícia com responsabilidade e moderação", lembrando, no entanto, que “a situação é bastante diferente do passado" devido ao número de população vacinada.

Questionado pelos jornalistas, Miguel Albuquerque avançou que as escolas não devem regressar ao ensino não presencial.