Foram distribuídos pelo Governo 48 mil kits de diagnóstico à Covid-19, que já estão a ser usados, mas sem ter o parecer positivo do Infarmed.

De acordo com o Observador, a autoridade de saúde veio agora proibir a distribuição desses mesmos testes por creches e lares, por ter dúvidas quanto à "segurança e desempenho" do mesmo.

Os kits são compostos por duas zaragatoas, uma etiqueta autocolante para identificação e um tubo hermético com o meio de transporte viral.

O material começou a ser distribuído no dia 23 de abril, mas o “relatório de avaliação dos requisitos de segurança e desempenho à zaragatoa com meio” só a 18 de maio é que chegou ao Infarmed. O material vai ser analisado e enquanto as questões não estiverem devidamente esclarecidas, a sua distribuição está proibida.

Os kits estão a ser produzidos em Portugal, pelo Algarve Biomedical Centre em parceria com o Instituto Superior Técnico e as empresas Hidrofer e Logoplaste, que atestam a fiabilidade do produto.