O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve durante o domingo três cidadãos portadores de documentação falsa no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Em comunicado enviado à redação da TVI24, fonte do SEF explica que dois dos cidadãos detidos foram intercetados na partida de voo com destino à República da Irlanda, "na posse de documentação alheia".

O terceiro foi detido no controlo sanitário à chegada de um voo proveniente de Viena, Áustria, "tendo-se identificado com documentação contrafeita".

No mesmo dia, as autoridades do SEF retiveram um cidadão com um comprovativo de teste à covid-19 falsificado, no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto. O SEF explica que o viajante, proveniente de Paris-Orly, França, apresentou um teste adulterado e, sequencialmente, foi sujeito à realização de um novo "a expensas próprias", no interior do aeroporto.