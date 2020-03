O ministro da Educação disse esta terça-feira que a tutela continua a trabalhar para que as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre o novo coronavírus cheguem às escolas, sem especificar se estas têm autonomia para tomar medidas sobre eventuais casos.

Estamos a seguir todas as indicações DGS para apetrechar as escolas com a melhor informação. Continuamos a trabalhar para que orientações da DGS cheguem à escola”, disse Tiago Brandão Rodrigues em declarações aos jornalistas no Porto, antes da Sessão de Abertura da 3.ª Conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais - INCoDe.2030