O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vai estar hoje no Jornal da Uma, no dia em que arranca o terceiro período letivo.

Uma entrevista que será conduzida por Ana Sofia Cardoso.

As aulas presenciais estão suspensas desde 16 de março devido à pandemia de Covid-19.

Com o início do terceiro período regressa o modelo de ensino à distância, uma vez que o executivo decidiu manter a suspensão das aulas presenciais para todos os alunos do ensino obrigatório, admitindo apenas o eventual regresso às escolas dos alunos dos 11.º e 12.º anos.