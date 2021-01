Depois de cinco dias consecutivos com mais de 10 mil contágios diários, Portugal registou esta, segunda-feira, 6.702 novos casos de covid-19. No entanto, o país voltou a bater o recorde de óbitos com mais 167 mortes, em 24 horas.

Para responder ao incumprimento do confinamento geral, por parte de uma minoria da população, verificado no fim de semana, o Primeiro-ministro reajustou as restrições em vigor.

Tiago Correia, professor de Saúde Internacional na Universidade Nova de Lisboa, considera que a decisão alterar as medidas é o reflexo de uma falta de sintonia entre os cidadãos e o Estado.

O país está a falhar. A comunicação desta segunda-feira reflete que estamos desligados. Os atores políticos e a população estão desligados, são dois elos desligados”, explica.

Ao contrário do que foi dito por António Costa, o comentador da TVI acredita que Portugal ainda não está a enfrentar a fase mais crítica deste terceiro pico dos números pandémicos.

Tiago Correia lembra que os óbitos e internamentos que têm sido registados ao longo da semana estão ligados aos casos de infeção detetados no início do mês e alerta que daqui a 15 dias o cenário pandémico ganhará uma dimensão ainda mais preocupante.

A situação crítica não foi atingida agora. Não estamos a viver a fase mais difícil como disse o Primeiro-ministro, essa vai ocorrer daqui a 15 dias. Estamos a assistir aos internamentos dos casos que ocorreram no início de janeiro. Temos de estar preparados para os números que vamos assistir”, alerta.

Tiago Correia acredita que o comportamento nacional não é caso isolado no mundo nem na Europa. O especialista aponta o caso do Reino Unido, onde sempre que é anunciado um novo período de confinamento, a população sai à rua.

Não há aqui um caso particular do nosso comportamento enquanto lusitanos. Não subscrevo essa leitura. Basta olharmos para o Inglaterra e percebemos que sempre que é anunciado um confinamento existem festas na noite anterior. As pessoas estão saturadas. A mensagem política falhou na Europa no verão. O discurso foi: já passou, não vai acontecer mais nada e não voltamos a confinar. Isto fez com que a população que primeiro teve medo depois tivesse desacreditado o vírus”, lembra.

Tiago Correia alerta ainda para acomodar da população portuguesa ao vírus. O comentador da TVI acredita que, cerca de dez meses após o primeiro caso de covid-19 ter sido detetado no país, Portugal se adaptou e “normalizou” os óbitos da pandemia, como acontece com as vítimas mortas da pneumonia ou da gripe.