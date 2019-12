Um dos três homens que em 2018 fugiram do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto e acabaram recapturados foi condenado a três anos e meio de pena efetiva por um assalto a uma residência na Feira, divulgou esta quinta-feira fonte judicial.

Durante o julgamento, Emanuel Brito dos Santos, de 34 anos, negou o envolvimento no assalto ocorrido em 2015, mas não convenceu o coletivo de juízes que o condenou a três anos e meio de prisão efetiva, por um crime de furto qualificado.

O tribunal deu ainda como parcialmente procedente o pedido de indemnização cível formulado pela demandante, condenando o arguido a pagar-lhe 6.600 euros.

De acordo com a acusação do Ministério Público, o arguido entrou na casa por uma das janelas, levando vários artigos em ouro no valor global de 15 mil euros.

Emanuel Brito dos Santos esteve envolvido juntamente com um irmão gémeo e um terceiro indivíduo mais novo numa fuga aparatosa do TIC em 18 de outubro do ano passado, tendo sido capturados no dia seguinte, num parque de campismo de Melres, Gondomar.

Momentos antes daquela fuga, um juiz de instrução tinha decretado a sua prisão preventiva por alegado envolvimento em dezenas de furtos a idosos no Grande Porto, que renderam meio milhão de euros em dinheiro e bens.

O elemento mais novo do trio foi detido esta quinta-feira após ter tentado assaltar um motorista da Uber.

Fonte policial disse à agência Lusa que o suspeito, Hugo Saraiva, de 20 anos, foi entregue pelo motorista cerca das 01:15 na esquadra do Infante, na zona histórica do Porto.

O motorista relatou à polícia que tinha a viatura parada no Campo Mártires da Pátria, também no Porto, esperando ser acionado para algum serviço, quando foi abordado por Hugo Saraiva e outro jovem não identificado com o pretexto de os levar a algum local.

Como não tinha sido acionado através da plataforma eletrónica, o motorista da Uber recusou e, nesse momento, Hugo Saraiva entrou no carro por uma das portas traseiras e tentou furtar um telemóvel e outros bens.