O juiz Ivo Rosa candidatou-se ao Tribunal da Relação de Lisboa, confirmou a TVI junto de fonte do Supremo.

Ivo Rosa, atualmente no Tribunal Central de Instrução Criminal, conhecido como Ticão, é um dos 80 candidatos admitidos à 2.ª fase do 10.º concurso curricular de acesso aos Tribunais da Relação.

O juiz, tal como os demais candidatos, será, ainda, ouvido numa "audiência de interessados".

Ivo Rosa tem, neste momento, em mãos a instrução do Processo BES e do Processo Marquês.

A concretizar-se, trata-se de uma promoção para o magistrado que, até aqui, dividia o Tribunal Central com Carlos Alexandre, e que é conhecido pelos frequentes conflitos com o Ministério Público, não só no Processo Marquês, mas também, por exemplo, no processo EDP.

De resto, também a Relação, para onde agora é admitido, tem tomado várias decisões que revertem aquelas que são tomadas por Ivo Rosa.

Neste momento, o juiz madeirense pediu exclusividade para a fase instrutória do Processo BES e, a concretizar-se a promoção para a Relação, a mesma poderá só ocorrer depois desta decisão.