O suspeito de matar a tiro um casal, na terça-feira, junto a uma pastelaria na zona de S. Gens, em Amarante, continua em fuga.

O ataque com uma arma de fogo resultou na morte de um homem de 46 anos e de mulher de 38.

O homem foi alvejado na cabeça, não tendo resultado as manobras da equipa da viatura de emergência médica e reanimação (VMER) do Vale do Sousa, acabando por morrer no local.

Já a mulher, casada com o homem que morreu, sofreu ferimentos "muito graves" no tórax e foi transportada para o Hospital de São João, no Porto. Acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital.

O alegado autor dos disparos, e ex-marido da mulher que morreu, pôs-se em fuga após o incidente.