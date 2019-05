Um grupo de suspeitos dispararam, esta terça-feira, contra uma carruagem do metro de superfície que faz a ligação entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), no Monte da Caparica, e a Estação do Pragal.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) da Charneca da Caparica está a proceder a buscas para encontrar estes indivíduos que se encontram em fuga. Ao que a TVI apurou, tentaram atingir a carruagem onde seguia o motorista.

As causas deste tiroteio são, por enquanto, desconhecidas.

O alerta foi dado por um motorista da central do metro por volta das 21:30. Não há registo de feridos.