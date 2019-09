Um homem com 38 anos foi morto por duas picadas de vespa na localidade de Mosteirinho, no concelho de Tondela, confirmou a TVI24 junto do CDOS de Viseu.

Sabe-se que o homem estava num local onde existiam ninhos de vespa asiática, mas o Comando Territorial de Viseu não confirmou qual a espécie que atacou o homem.

Segundo o oficial de Relações Públicas do Comando Territorial de Viseu da GNR, tenente-coronel António Dias, o ninho estava num pinheiro que foi cortado, cerca das 08:30.

“Andavam várias pessoas a deitar pinheiros abaixo e um deles tinha um ninho de vespa asiática. O ninho caiu, desfez-se e elas soltaram-se”, contou à Lusa.

Atendendo à localização dos pinheiros que estavam a ser cortados, António Dias considerou que aquele ninho “dificilmente estaria sinalizado”.

Estiveram 14 oficiais da GNR e sete veículos no local.