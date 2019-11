/ AM

O Comando Nacional da GNR anunciou que vai abrir um inquérito para averiguar a veracidade de notícias sobre o comandante do posto de Torres Novas, do Comando de Santarém, ter feito uma requisição de material para distribuir individualmente aos militares.

O Comando Nacional da Guarda afirma, em comunicado, que vai abrir um inquérito para “apurar as circunstâncias que determinaram a referida requisição, nos termos em que foi efetuada", designadamente o seu enquadramento, “e o facto de o efetivo não necessitar de comprar/adquirir material operacional individual para o desempenho da missão”.

O comando-geral quer também apurar “a existência de anteriores requisições com pedidos do mesmo tipo de material e equipamento, bem como se anteriormente foi manifestada essa necessidade junto da hierarquia” e averiguar a “forma como a mesma [requisição], sendo um documento institucional, foi difundida externamente para as redes sociais e para os órgãos de comunicação social”.

O comandante do posto de Torres Novas enviou um ofício ao Comando da GNR de Santarém a requisitar material em falta, incluindo lanternas, algemas, luvas táticas, gás pimenta e coletes balísticos.

No comunicado divulgado esta quarta-feira o Comando da GNR “esclarece que a lista a que alude a requisição em apreço não representa as necessidades operacionais do posto em causa, considerando que integra materiais ou equipamentos que se entende não serem fundamentais para o serviço diário do patrulheiro (a exemplo: facas táticas, alicates táticos, luvas táticas, ou malotes de transporte de expediente)”.

De acordo com o comunicado, a requisição em causa inclui também “materiais ou equipamentos cujas quantidades existentes são consideradas suficientes para as necessidades do posto”, como é o caso de “bastões de borracha, coletes retrorrefletores e fatos de chuva”.

“Além disso, importa realçar que o investimento em materiais e equipamentos individuais para os militares tem vindo a constituir uma prioridade do Comando da Guarda, no sentido de serem asseguradas as adequadas condições para o desempenho da atividade policial”, conclui a nota.