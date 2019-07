A GNR anunciou ter detido esta segunda-feira seis homens, com idades entre os 16 e os 32 anos, suspeitos de traficarem drogas nos concelhos de Viseu e Penalva do Castelo, na sequência de uma investigação que decorria há nove meses.

Apurou-se que os suspeitos abasteciam consumidores daqueles concelhos, tendo sido dado cumprimento a dez mandados de busca, dos quais seis em domicílios e quatro em veículos", refere a GNR, em comunicado.

Segundo a GNR, as buscas levaram à apreensão de 10.920 doses de haxixe, quatro veículos, 570 euros, nove telemóveis e um computador.

As detenções foram efetuadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde, que contou com a colaboração do Núcleo de Investigação de Santa Comba Dão, do posto de Penalva do Castelo e da PSP.