A GNR deteve quatro suspeitos por tráfico de droga, numa operação de segurança aos acessos de um festival de música. Para além disto, foram apreendidas 223 doses de haxixe, cinco doses de cocaína e quatro doses de liamba.

A operação do Comando Territorial de Setúbal decorreu no período de 15 a 19 de agosto e contou com o empenho de 492 militares.

Para além das detenções por tráfico de droga, as autoridades detiveram duas pessoas por condução sob a influência do álcool, outras 28 foram identificadas por posse de produtos estupefacientes e três suspeitos foram identificados por furto de veículo, tendo o mesmo sido recuperado e devolvido ao seu legítimo proprietário.