A Polícia Judiciária deteve três estrangeiros em Lisboa, dois deles no aeroporto, por tráfico de cocaína, anunciou a PJ, nesta sexta-feira.

Os dois homens detidos no aeroporto de Lisboa transportavam, desde o Brasil, droga nas malas de viagem em quantidade suficiente para 22 mil doses.

"Na sequência das diligências realizadas, em colaboração com a Policia Federal do Brasil, foi possível identificar, localizar e deter os dois suspeitos à sua chegada ao aeroporto de Lisboa por se confirmar que transportavam, dissimulada na estrutura de duas malas de viagem, elevada quantidade de substância estupefaciente, no caso cocaína, que foi apreendida e que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 22.000 doses individuais", indica a PJ.

O terceiro suspeito, que era o destinatário final da droga apreendida, foi detido posteriormente.

Os detidos, com idades entre os 20 e os 32 anos, ficaram em prisão preventiva, depois de presentes a primeiro interrogatório judicial.