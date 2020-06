Dois homens foram detidos e “uma quantidade significativa de cocaína” foi apreendida, no Funchal, na sequência de uma operação desencadeada pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou esta força policial.

Em comunicado, a PJ explicou que, no âmbito de uma investigação “de cariz internacional”, desenvolvida em cooperação com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), “foi sinalizado um veleiro, suspeito de transportar produto estupefaciente, entre a América do Sul e a Europa”.

A embarcação em causa, com bandeira de país estrangeiro, entrou na marina da cidade do Funchal na madrugada de hoje, sendo alvo de busca, em cumprimento de mandado judicial”, lê-se no comunicado.

Na sequência da busca, foi apreendida “uma quantidade significativa de cocaína” e detidos dois homens, estrangeiros, de 58 e 53 anos de idade, por tráfico de estupefacientes.

Os detidos vão ser presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

A PJ remeteu para mais tarde detalhes desta operação, incluindo a quantidade de cocaína apreendida.