Mais de 200 quilos de cocaína pura foram encontrados este sábado no Aeroporto de Lisboa. Trata-se da maior apreensão levada a cabo pela alfândega naquelas instalações.

A droga estava em várias malas que foram abandonadas no tapete de recolha de bagagem. No interior dos objetos foi descoberta cocaína com um valor estimado em mais de cinco milhões e meio de euros, concentrada em 193 blocos.

As malas chegaram a Portugal a partir de um voo que veio de São Paulo, no Brasil.

A revelação foi feita esta quinta-feira pela Polícia Judiciária, que está encarregue das investigações. Para já não há suspeitos.