Duas mulheres e um homem, entre os 30 e os 55 anos, foram detidos pela GNR, em Vendas Novas (Évora), por alegado tráfico de droga, tendo os militares apreendido 2.100 doses de haxixe, foi revelado esta quarta-feira.

O Comando Territorial de Évora da GNR divulgou hoje, em comunicado, que as detenções foram efetuadas, na terça-feira, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Montemor-o-Novo.

Os três suspeitos ainda vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Montemor-o-Novo, na quinta-feira, indicou a Guarda.

As duas mulheres e o homem foram detidos no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que dura há nove meses.

Os militares deram cumprimento a três mandados de busca domiciliária” e a “uma busca em veículo”, que resultaram nas detenções e na apreensão das 2.100 doses de haxixe, explicou a GNR.

Da apreensão, constam também 637 euros em numerário, cinco telemóveis, três computadores portáteis e duas facas, disse.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Vendas Novas, do Destacamento de Intervenção (DI) de Évora, da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Évora e do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI).