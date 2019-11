A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Évora, em conjunto com a equipa de investigação criminal de Elvas, deteve 11 pessoas por suspeitas de tráfico de droga.

Ao que a TVI conseguiu apurar, as detenções ocorrem no âmbito de uma megaoperação de combate ao narcotráfico, durante a noite de quarta-feira, em várias regiões do país.

Esta operação resultou ainda na apreensão de droga, armas, ouro e dinheiro.

Os 11 suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para lhes serem aplicadas as medidas de coação.