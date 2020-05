A PSP realizou uma megaoperação durante a manhã de quinta-feira. Três suspeitos foram detidos em Loures. Em causa, está um processo de tráfico de armas, sabe a TVI.

A operação está a decorrer em quatro localidades do distrito de Lisboa, sendo Loures um dos locais onde estão a decorrer as buscas.

A ação policial começou por volta das 7:00 desta quinta-feira e visava a execução de dois mandados de detenção e 25 mandados de busca domiciliária, que resultaram em três detenções, uma delas em flagrante delito por posse ilegal de arma.

Os agentes da PSP apreenderam ainda sete armas de fogo, entre caçadeiras, revolver e pistolas.

A PSP está a realizar está a desenvolver, desde hoje de manhã, uma ação policial para o cumprimento de 25 mandados de busca domiciliária e não domiciliária e ainda dois mandados de detenção fora de flagrante delito, em quatro locais do distrito de Lisboa. Até ao momento, temos a registar as três detenções e a apreensão de uma espingarda”, explicou o superintendente Moura do Departamento de Armas e Explosivos da PSP.