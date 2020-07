A GNR deteve hoje oito homens em Vila Nova de Famalicão, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, anunciou aquela força.

Em comunicado, a GNR acrescenta que foi dado cumprimento a 31 mandados de busca, nove domiciliários, 21 em veículos e um em armazém, de que resultou a apreensão de 830 doses de haxixe, 114 de canábis, dez de heroína e sete de cocaína.

Foram ainda apreendidos cinco pés de plantas canábis, quatro armas de fogo, 43 munições de vários calibres, uma faca de cozinha e tábua com vestígios de corte de estupefaciente, uma balança digital, dois veículos ligeiros furtados e 7.485 euros.

A operação foi desenvolvida durante a madrugada de hoje, pelo Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos.

A GNR deu cumprimento a sete mandados de detenção fora de flagrante delito e um em flagrante delito, por posse de estupefacientes e posse de armas ilegais.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 23 e os 45 anos.

Segundo a GNR, têm todos antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, furtos e roubos.

Vão serão presentes na quarta no Tribunal Judicial de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI) e Destacamento de Intervenção (DI) do Porto, da estrutura de investigação criminal dos comandos territoriais de Braga e do Porto, do Destacamento Territorial de Barcelos e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP), totalizando 110 elementos.