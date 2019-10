O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve na terça-feira em Fafe uma mulher suspeita de angariar e explorar cidadãs estrangeiras para a prostituição.

Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, o SEF adianta que foram realizadas várias operações de combate ao auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas para exploração sexual e lenocínio, que terminaram na detenção da principal suspeita de angariar e explorar cidadãs estrangeiras para a prostituição.

As ações de fiscalização, que decorreram no norte do país - Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Viana do Castelo e Fafe e incluíram seis buscas domiciliárias, nas quais foram identificados vários cidadãos estrangeiros, cinco dos quais foram detidos por estarem ilegais em Portugal.

A nota refere ainda que nas buscas foram apreendidas elevadas quantias de dinheiro, vários documentos que traduzem o ‘modus operandi’ adotado, as atividades de favorecimento na entrada e permanência ilegal de cidadãos estrangeiros no país e os lucros avultados que obtinham.