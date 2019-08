Doze pessoas foram detidas por alegados crimes de tráfico de drogas durante um festival de música no concelho de Oliveira de Hospital, devendo a maioria delas ir a julgamento sumário, informou esta terça-feira a GNR.

Entre os dias 6 e 10 de agosto, o Comando Territorial de Coimbra da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal da Lousã, deteve 10 homens e duas mulheres, com idades entre 18 e 44 anos, nos acessos ao festival de música ‘Freedom’ (Liberdade), que decorreu no Parque de Campismo de São Gião, junto ao rio Alva, no concelho de Oliveira de Hospital, distrito de Coimbra.

No âmbito de três operações de prevenção e combate à criminalidade, direcionadas para o festival, os militares detiveram 12 pessoas pela prática de estupefacientes e identificaram 52 pessoas pelo consumo de estupefacientes”, segundo um comunicado do Comando Territorial de Coimbra.

A comandante em suplência do Destacamento Territorial da Lousã da GNR, Raquel Ferreira, disse hoje à agência Lusa que 10 detidos, aos quais o tribunal aplicou a medida de coação de termo de identidade e residência, “serão julgados em processo sumário” logo que sejam conhecidos os resultados dos exames laboratoriais às drogas apreendidas.

Os processos dos restantes dois arguidos baixam a inquérito, “tendo em conta a quantidade e o tipo de droga” em seu poder no momento da detenção, adiantou Raquel Ferreira.

As doses de estupefacientes apreendidos são as seguintes: 319 de haxixe, 166 de 'MDMA', 57 de 'ecstasy', 23 doses de canábis e 25 de cocaína, além de 10 selos de LSD. A GNR remeteu as informações ao Tribunal Judicial de Coimbra.

A operação da GNR da Lousã contou com reforços do Comando Territorial de Coimbra, Comando Territorial da Guarda e Destacamento de Intervenção de Leiria.