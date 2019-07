A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na segunda-feira um jovem com 23 anos, em Odivelas, no distrito de Lisboa, por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida, foi esta quarta-feira anunciado.

Após uma investigação e posterior mandado de busca domiciliária foram apreendidas “3.600 doses de haxixe, 280 doses de cocaína, uma arma de alarme transformada para arma de fogo, duas armas brancas, 521 euros” e outros objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes, lê-se no comunicado divulgado pela PSP.

O detido já foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.