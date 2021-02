Uma investigação de sete meses da GNR de Viana do Castelo culminou na segunda-feira com a detenção de três homens e uma mulher por tráfico de droga nos concelhos de Valença, Monção, Melgaço e Vila Nova de Cerveira.

Na sequência do cumprimento de 16 mandados de busca, oito buscas domiciliárias e oito buscas em veículos, foram apreendidas 204 doses de liamba, 187 doses de haxixe, 45 doses de heroína, 40 doses de cocaína e nove doses de MDMA, para além uma pistola de calibre 6,35 milímetros, uma pistola de calibre .22, uma pistola de alarme e uma pistola de ar comprimido.

Ainda confiscadas foram diversas munições de diferentes calibres, várias peças de armamento, duas armas brancas, 13.450 euros em dinheiro, três balanças de precisão, cinco telemóveis, três televisores, dois anéis de ouro e um motociclo.

Os detidos - três homens e uma mulher, com idades entre os 42 e os 50 anos - foram constituídos arguidos, sendo que dois permanecem nas instalações da GNR para serem presentes na quarta-feira ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

No decorrer desta ação foram ainda identificados dois homens de 43 e 48 anos.

Para além do efetivo do Comando Territorial de Viana do Castelo, nomeadamente do Núcleo de Investigação Criminal de Valença, a operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Braga, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção.