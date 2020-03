O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, domingo, no Aeroporto de Lisboa, um cidadão angolano que se fazia acompanhar por uma criança de 15 anos, sob fortes suspeitas do crime de tráfico de seres humanos com vista à exploração sexual do menor, um rapaz.

A TVI sabe que o adulto e a criança aterraram em Lisboa, vindos de Angola e em trânsito para Cabo Verde, mas rapidamente levantaram suspeitas à investigação do SEF, em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), que rapidamente percebeu qual era o motivo do adulto para a viagem: traficar a criança para fins de exploração sexual junto de turistas naquele país.

O menor está neste momento num centro de acolhimento em Lisboa, enquanto o suspeito aguarda detido para ser presente esta terça-feira ao Tribunal de Instrução Criminal.

Arrisca prisão preventiva.