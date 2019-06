A Polícia Judiciária deteve uma mulher suspeita da prática do crime de tráfico de droga no Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias), anunciou, esta terça-feira, aquela força policial.

Em comunicado, a PJ esclarece que “a detenção ocorreu quando a suspeita tentava introduzir naquele estabelecimento prisional uma quantidade significativa de estupefaciente, dissimulado em embrulho transportado na roupa interior”.

A detida, com 40 anos, já com antecedentes por este tipo de crime, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.