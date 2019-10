Metade dos transexuais já tentou suicidar-se. Preconceito, discriminação dos pares, dificuldade em arranjar emprego e falta de respostas do Estado são algumas das razões que explicam esta taxa assustadora.

Numa altura em que é fácil mudar de nome e de género no registo civil, e em que se discute um polémico despacho que, entre outras coisas, obriga as escolas a garantir que as crianças transgénero podem aceder às casas de banho correspondentes ao sexo com o qual se identificam, mudar de sexo em termos cirúrgicos é um autêntico pesadelo: há muitas pessoas trans com processos por terminar e votadas ao abandono.

Além disso, as cirurgias de mudança de sexo são as únicas que precisam da autorização da Ordem dos Médicos para serem feitas e só se realizam no Hospital da Universidade de Coimbra, em relação ao qual há diversas queixas.

Uma reportagem da autoria do jornalista Emanuel Monteiro, com imagem de Pedro Pereira e edição de imagem de Miguel Freitas.