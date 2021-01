Três doentes que estão internados nos Cuidados Intensivos em hospitais da região de Lisboa vão ser transferidos esta tarde para a Madeira.

Estes doentes encontram-se no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, (dois) e no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (um).

Vão agora ser transferidos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, uma vez que a Região Autónoma da Madeira se disponibilizou para receber doentes críticos do Serviço Nacional de Saúde do continente.

"Os doentes serão transferidos com a necessária autorização das respetivas famílias, num processo que assenta numa estreita articulação entre os Serviços de Medicina Intensiva envolvidos e a Comissão de Acompanhamento da Rede Nacional de Medicina Intensiva (CARNMI), o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Força Aérea Portuguesa (FAP) e o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM)", diz uma nota do Governo.

O transporte destes doentes será feito por um avião C130 da Força Aérea Portuguesa.

No aparelho irão "equipas médicas altamente diferenciadas" para acompanhar "em permanência" estes doentes.