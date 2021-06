Se passa na Ponte 25 de Abril com regularidade tenha atenção porque há trabalhos que vão condicionar o trânsito. Entre 11 e 25 de junho a ponte será sujeita a trabalhos de repavimentação, todos os dias úteis entre as 21:00 e as 7:00.

Em comunicado, a Lusoponte diz que a circulação rodoviária estará assegurada "sem desvios significativos".

Condicionamento e alternativas:

- Corte total do ramo do IC20 para Lisboa no dia 11 de junho, das 22:00 às 7:00 do dia seguinte, com desvio pela rotunda da Piedade;

- Corte total da A2 junto a Almada, no sentido Sul/Norte, no dia 12 de junho pelas 00:00 às 7:00, com desvio pela rotunda da Piedade;

- Corte total do ramo de Alcântara, sentido Sul/Norte, no dia 15 de junho pelas 00:00 às 7:00, com desvio pela saída para a Praça de Espanha.